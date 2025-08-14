TEMAS DE HOY:
¡Tome nota! El Sereci suspende su atención este viernes por actividades electorales

Mediante un comunicado oficial, la institución precisó que las citas previamente agendadas para esa jornada fueron reprogramadas.

Charles Muñoz Flores

14/08/2025 16:35

Sereci suspende atención este viernes por actividades por elecciones. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Santa Cruz informó que este viernes 15 de agosto no abrirá sus puertas al público debido a que todo su personal estará comisionado para participar en actividades vinculadas a la organización de las Elecciones Generales 2025.

Mediante un comunicado oficial, la institución precisó que las citas previamente agendadas para esa jornada fueron reprogramadas para el miércoles 20 de agosto, manteniendo el mismo horario asignado originalmente.

La medida, según el Sereci, responde a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo de los preparativos electorales en el departamento. “Las citas que estaban programadas para el día viernes 15 de agosto han sido reprogramadas para el día miércoles 20 de agosto de 2025, en el horario asignado”, señala el documento.

El Sereci recomendó a los usuarios tomar previsiones y recordó que los servicios se reanudarán con normalidad en la fecha indicada.

