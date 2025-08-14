¡Atención padres! ¿Se suspenderán las clases este viernes y sábado? Esto dice Educación

Con la cercanía de las elecciones nacionales del domingo 17, padres, estudiantes y maestros se preguntan si las clases se desarrollarán con normalidad en los colegios que funcionan como recintos electorales.

Lorenzo Chávez, secretario de los Maestros Urbanos de Santa Cruz, explicó que “muchos colegios son recintos electorales y los materiales están llegando de manera paulatina desde este jueves; otros lo harán mañana viernes. Una vez que los materiales ingresan a los colegios, nadie puede ingresar, y serán custodiados según las normativas, con presencia del notario y personal policial”.

En consecuencia, “los colegios donde se reciban los materiales el viernes y sábado suspenderán las clases. Los directores estarán en comunicación con el Tribunal Electoral y emitirán un comunicado interno para informar a los padres de familia”, señaló Chávez.

Respecto a los colegios que no funcionan como recintos electorales, las clases de primaria se desarrollarán normalmente hasta el viernes; en secundaria, la situación podría variar, dependiendo del aviso que cada director comunique a los padres.

Sobre el porcentaje de unidades educativas que son recintos electorales, Chávez indicó que “es difícil precisarlo, pero la mayoría de los colegios primarios y algunos secundarios están involucrados. Por eso pedimos a los padres estar atentos a los comunicados internos de cada colegio para decidir si envían o no a sus hijos los días viernes y sábado”.

Mira la programación en Red Uno Play