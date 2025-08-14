[VIDEO] Así, sujetos vestidos de policías y armados, secuestraron a dos personas en Santa Cruz

Cámaras de seguridad captaron con claridad el momento exacto de los dos presuntos secuestros registrados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en menos de una semana.

El primer hecho ocurrió la mañana del martes 29 de julio, alrededor de las 8:15, en el barrio Las Palmas. Las imágenes muestran a Erick Roberto Baeza Achá, de 62 años, cuando se disponía a ingresar a una cafetería.

De un vehículo gris descienden al menos cuatro sujetos, aparentemente armados y vestidos con uniformes similares a los de la Policía. En cuestión de segundos, lo rodean y lo obligan a subir al motorizado, que luego se aleja con rumbo desconocido.

Testigos relataron que el operativo fue rápido y sin violencia visible, ya que la víctima no opuso resistencia. Pocas horas después, la familia de Baeza recibió una llamada en la que los supuestos captores exigieron una suma de dinero a cambio de su liberación.

El segundo caso corresponde a José Carlos Dorado Cañellas, de 43 años, visto por última vez el 26 de julio. Según la denuncia, salió de su vivienda rumbo a una panadería en la zona norte de la capital cruceña, pero nunca llegó. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

En las imágenes de seguridad se observa que Dorado desciende de un vehículo rojo e ingresa a lo que parece ser un negocio. Segundos después, sale como escoltado por un grupo de personas armadas, quienes lo conducen fuera del lugar y suben a una vagoneta blanca. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero.

Ambos casos están bajo investigación policial, aunque la hipótesis de que los secuestros hayan sido perpetrados por personas que se hicieron pasar por efectivos policiales cobra fuerza debido a las imágenes y testimonios recogidos.

Se espera un informe oficial de las autoridades sobre estos dos hechos ocurridos en los últimos días de julio en el departamento cruceño.

