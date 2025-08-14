Investigan dos secuestros y revelan la identidad de las personas desaparecidas en Santa Cruz

Las autoridades investigan los casos y analizan imágenes de cámaras de seguridad para dar con los responsables.
14/08/2025 9:19
Escuchar esta nota
Dos hombres permanecen desaparecidos en la capital cruceña tras ser presuntamente interceptados por sujetos que vestían uniforme policial, en hechos ocurridos en distintas fechas y en diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Las autoridades investigan los casos y analizan imágenes de cámaras de seguridad para dar con los responsables.
Horas más tarde, la familia de Baeza Acha recibió una llamada en la que los presuntos captores exigían una suma de dinero a cambio de su liberación, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro extorsivo.
La Policía confirmó que ambos casos están siendo investigados de manera paralela y que se revisan las grabaciones de cámaras de seguridad para establecer posibles vínculos entre los hechos. También se ha activado la búsqueda a nivel departamental.
Las familias de las víctimas piden a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con ellos y exhortan a las autoridades a actuar con rapidez para esclarecer estos secuestros.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
14:30
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
14:30