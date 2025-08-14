Investigan dos secuestros y revelan la identidad de las personas desaparecidas en Santa Cruz

Dos hombres permanecen desaparecidos en la capital cruceña tras ser presuntamente interceptados por sujetos que vestían uniforme policial, en hechos ocurridos en distintas fechas y en diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las autoridades investigan los casos y analizan imágenes de cámaras de seguridad para dar con los responsables.

El primer hecho se registró la mañana del martes 29 de julio, cerca de las 8:15, en el barrio Las Palmas. Las grabaciones muestran a Erick Roberto Baeza Acha cuando se disponía a ingresar a una cafetería, momento en el que fue abordado por varios individuos uniformados. Los sujetos lo obligaron a subir a un vehículo, que luego se alejó con rumbo desconocido. Testigos presenciales aseguran que no hubo resistencia de parte de la víctima.

Horas más tarde, la familia de Baeza Acha recibió una llamada en la que los presuntos captores exigían una suma de dinero a cambio de su liberación, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro extorsivo.

El segundo caso involucra a José Carlos Dorado Cañellas, quien fue visto por última vez el 26 de julio. Según la denuncia, salió de su domicilio con destino a una panadería en la zona norte de la ciudad, pero nunca llegó. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

La Policía confirmó que ambos casos están siendo investigados de manera paralela y que se revisan las grabaciones de cámaras de seguridad para establecer posibles vínculos entre los hechos. También se ha activado la búsqueda a nivel departamental.

Las familias de las víctimas piden a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con ellos y exhortan a las autoridades a actuar con rapidez para esclarecer estos secuestros.

