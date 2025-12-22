Yesenia Peredo regresa de China: “El periodismo boliviano sorprendió al mundo por su nivel y competitividad”

Tras meses de una intensa especialización en el gigante asiático, Yesenia Peredo vuelve a las pantallas de Red Uno con una maleta cargada de aprendizajes y una certeza: el periodismo boliviano tiene la calidad necesaria para competir en las grandes ligas internacionales. Tras su paso por CGTN, la cadena más importante de China, Peredo busca implementar un modelo de trabajo basado en la precisión, la disciplina y un periodismo más humano frente al avance de la Inteligencia Artificial.

Peredo fue la única representante de Bolivia en el programa del CIPCC, donde convivió con comunicadores de los cinco continentes. Durante su estancia, realizó una pasantía en CGTN, experiencia que describe como una revelación sobre la eficiencia operativa. "Están organizados de una manera tan precisa que no da lugar al error... la manera en la que se organiza un equipo de trabajo es clave para el resultado y la productividad", afirmó la periodista, quien planea aplicar este rigor en sus futuros proyectos.

Rompiendo mitos sobre el gigante asiático

Para Yesenia, el viaje fue también una oportunidad de derribar prejuicios sobre el sistema chino. Destacó que, más allá de las normas, la clave del éxito de ese país radica en la cohesión social: "La realidad es que estas normas se trabajan en equipo. Desde tu comunidad, tu barrio... tu país". Asimismo, resaltó la calidez y lealtad de una sociedad que se reconstruyó en tiempo récord para ser potencia mundial.

El futuro del periodista: "Sentir" frente a la Inteligencia Artificial

Uno de los puntos más reflexivos de su retorno es el rol del comunicador ante la tecnología. Según Peredo, la automatización obligará a los periodistas a abandonar las tareas operativas para centrarse en lo esencialmente humano.

"Nosotros ya no estamos para hacer, estamos para pensar. La inteligencia artificial, la robótica, las máquinas van a hacer las cosas por nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en la creatividad... pensar desde el sentir, algo que ningún robot va a poder hacer en el futuro", sentenció.

Bolivia en el ojo internacional

La periodista destacó con orgullo que el criterio y la capacidad de los profesionales bolivianos no pasaron desapercibidos. Sus colegas de América Latina, Europa y África, así como productores con décadas de experiencia, elogiaron la calidad de sus piezas comunicacionales.

"Mis colegas se sorprendían del nivel periodístico de las notas y los trabajos que yo elaboraba allá... expresaban mucho también la manera en la que piensan los bolivianos, que somos una sociedad trabajadora", relató.

Una nueva etapa para Red Uno

Con la mirada puesta en el futuro, Peredo asume su retorno con una disciplina renovada y un compromiso con la audiencia, buscando un estilo menos rígido: "Tenemos que dejar de lado un periodismo frío y ser mucho más directos, más sencillos y más dinámicos. Ya no tenemos tiempo para tanto formalismo".

El objetivo es claro: aplicar cada gota de lo aprendido para que, al cierre de 2026, la evolución del periodismo en el canal sea tangible. "Al ser periodistas somos una herramienta para la sociedad y tenemos la responsabilidad mucho más alta que cualquier otro profesional", concluyó, reafirmando su rol como una de las voces más influyentes y ahora globalizadas de la televisión boliviana.

