Comité cruceño destaca transparencia del TSE y Serecí, pero alerta sobre fallas y restricciones de internet

La reunión entre el Comité pro Santa Cruz y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el Sirepre concluyó este jueves con un balance mixto.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, destacó la predisposición del TSE y del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para mostrar el proceso electoral, subrayando la importancia de la transparencia de cara a las elecciones.

Sin embargo, Cochamanidis también señaló falencias en el sistema y cuestionó la prohibición de internet satelital en ciertas zonas, medida que, según el cívico, podría afectar la comunicación y la correcta fiscalización del proceso.

Noticia en desarrollo...

