Comité cruceño destaca transparencia del TSE y Serecí, pero alerta sobre fallas y restricciones de internet

El presidente cívico, Stello Cochamanidis destacó la predisposición del Tribunal Supremo Electoral y del Serecí para mostrar el proceso rumbo a las elecciones.

Charles Muñoz Flores

14/08/2025 11:54

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

La reunión entre el Comité pro Santa Cruz y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el Sirepre concluyó este jueves con un balance mixto.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, destacó la predisposición del TSE y del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para mostrar el proceso electoral, subrayando la importancia de la transparencia de cara a las elecciones.

Sin embargo, Cochamanidis también señaló falencias en el sistema y cuestionó la prohibición de internet satelital en ciertas zonas, medida que, según el cívico, podría afectar la comunicación y la correcta fiscalización del proceso.

Noticia en desarrollo...

 

 

 

