Comité cruceño destaca transparencia del TSE y Serecí, pero alerta sobre fallas y restricciones de internet

El presidente cívico, Stello Cochamanidis destacó la predisposición del Tribunal Supremo Electoral y del Serecí para mostrar el proceso rumbo a las elecciones.
14/08/2025 11:54
Escuchar esta nota
La reunión entre el Comité pro Santa Cruz y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el Sirepre concluyó este jueves con un balance mixto.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, destacó la predisposición del TSE y del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para mostrar el proceso electoral, subrayando la importancia de la transparencia de cara a las elecciones.
Sin embargo, Cochamanidis también señaló falencias en el sistema y cuestionó la prohibición de internet satelital en ciertas zonas, medida que, según el cívico, podría afectar la comunicación y la correcta fiscalización del proceso.
Noticia en desarrollo...
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
14:30
15:30
17:40
10:00
12:25
14:00
14:30
15:30
17:40