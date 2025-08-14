Un nuevo video de cámaras de seguridad recientemente divulgado muestra cómo ocurrió el presunto secuestro de José Carlos Dorado Cañellas, de 43 años, dentro de una panadería ubicada en la zona norte de Santa Cruz.

Según la denuncia presentada por su familia, Dorado salió de su vivienda el 26 de julio con rumbo al establecimiento, desde ahí no se supo nada de su paradero.

Las imágenes captadas muestran cómo, segundos después de ingresar, el hombre es abordado por un grupo de sujetos armados, vestidos como policías, quienes lo obligan a subir a una vagoneta blanca con vidrios oscuros y se lo llevan hacia un destino desconocido.

En el video se puede observar que Dorado camina por el interior del local cuando los cuatro individuos ingresan; tres de ellos lo toman por la fuerza, mientras el cuarto apunta con un arma, asegurando el control de la situación.

Este hecho generó gran preocupación en la familia de la víctima, que exige respuestas sobre el paradero de Dorado y los motivos del secuestro. La policía investiga este hecho y revisa los videos junto a otro caso similar ocurrido en la capital cruceña a finales de julio.

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre avances en la investigación

A continuación, el nuevo video que salió a luz:

