Serecí Santa Cruz suspende atención al público este viernes

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz anunció la suspensión de su atención al público para este viernes, 15 de agosto. La medida, determinada por una resolución del Tribunal Supremo Electoral, busca que todo el personal de la institución se dedique a la preparación del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) con miras a las elecciones generales del domingo.

Según explicó Adolfo Freire, director del Serecí, la suspensión no significa que no habrá trabajo. Por el contrario, la actividad se realizará a puertas cerradas, con todo el personal de planta enfocado en la transmisión y transcripción de resultados. "Es una actividad que se ha encomendado operativamente al Serecí para que haga la transmisión y transcripción de resultados para que lleguen los mismos el día 17 de agosto al Centro Nacional de Monitoreo en la ciudad de La Paz", precisó Freire.

Las personas que tenían citas programadas para el viernes serán contactadas para reprogramar su atención para el próximo miércoles. Freire aseguró que no hay motivo de preocupación y que la medida busca únicamente garantizar el apoyo logístico al proceso electoral. La atención al público se retomará con normalidad a partir del lunes 18 de agosto.

