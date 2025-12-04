Amenazan a panificadores que querían vender pan a 40 centavos en La Paz y El Alto, denuncian vecinos

Vecinos de al menos 10 zonas de La Paz y El Alto, entre ellas Ciudad Satélite, denunciaron que los panificadores que inicialmente se comprometieron a elaborar pan a 40 centavos se retiraron del acuerdo debido a presuntas amenazas de parte de dirigentes de la federación que impulsa la venta del producto a 80 centavos de manera unilateral.

Según los representantes vecinales, antes del conflicto ya se había establecido un acuerdo con varios hornos de panificación para la producción del pan a menor costo. Sin embargo, señalaron que, pese a este convenio, los panificadores ahora se niegan a entregar el producto por temor a represalias.

Serían dirigentes de la federación de panificadores quienes, presuntamente, estarían advirtiendo a los panaderos para impedir que elaboren pan a 40 centavos.

“Ya teníamos el convenio acordado con los panificadores. Su federación a nivel departamental les prohibió que nos entreguen. Hemos ido a todas las panaderías ayer, con las que teníamos convenio, y algunos nos dieron razones, otros simplemente nos cerraron las puertas indicando que sufrieron amenazas”, denunció Roberto Illanes, dirigente del Plan 561 de Ciudad Satélite.

Ante esta situación, los vecinos anunciaron que buscarán otras alternativas para asegurar la venta de pan a 40 centavos en Ciudad Satélite y zonas cercanas.

“No vamos a dar el brazo a torcer. Nosotros no debemos a nadie ni nos deben. Vamos a seguir con esta lucha porque tenemos familia, y comprar el pan a 80 centavos nos afecta mucho”, afirmó Illanes.

