"Mi hijo fue mordido": vecinos viven con miedo por ataques de perros en el barrio Los Chacos

Las víctimas exigen a las autoridades que retiren a los animales, cuya dueña se niega a actuar y no cubre los gastos médicos.

Milen Saavedra

03/12/2025 22:00

Alarma en el Barrio Los Chacos: Vecinos denuncian ataques constantes de perros peligrosos a menores de edad
Santa Cruz, Bolivia

Los vecinos del barrio Los Chacos manifestaron su profunda preocupación y temor por la presencia de un par de perros que, según denuncian, están atacando de manera recurrente a los menores de edad y a otros residentes de la zona.

La última víctima fue un menor mordido en la tarde de este miércoles, pero los residentes aseguran que no es un incidente aislado.

Menores heridos y consecuencias graves

Una vecina, cuyo hijo fue una de las víctimas, relató la gravedad de las lesiones sufridas y la reincidencia de los ataques:

"Son dos perros, son malos. Ya mi hijo ha sido mordido. Son ocho puntos de costurado en su pie y se ha perjudicado en el estudio porque se le ha hinchado el pie. Ahora, mi hermana, Yandira, igual es mordida en el brazo, igual tenía problemas, tenía que trabajar y se perjudicó también. Otro niño, ahora, a las 5 de la tarde, fue mordido igual. No sé cuántos puntos le hicieron".

Otra afectada, mordida previamente en el brazo, denunció la falta de responsabilidad de la propietaria de los animales. "El perro me mordió y yo le dije a la dueña que lo haga desaparecer y aún no ha desaparecido, pero a mí me dejó una marca en el brazo. Me ha clavado sus colmillos en el brazo".

Además, la propietaria no estaría asumiendo los gastos médicos correspondientes. "Apenas nos da 50 pesos para la vacuna y la vacuna no cuesta 50, cuesta más, 60 o 70 bolivianos. Luego, ¿y los puntos quién nos lo hace?", cuestionó la vecina.

Exigen intervención urgente de la perrera

Los habitantes de la zona, incluidos adultos mayores que también han sido atacados, manifestaron que viven con miedo y que deben tomar precauciones extremas al caminar por la calle.

"Cuando yo paso por aquí, yo vivo a la vuelta, tengo que venir con mi palo, porque si no, nos salen los perros. Pero no solamente es eso, son todos esos perros de allá. Aquí también, ahorita hay perros. Esta calle es puro perro, hay más perros que gente", expresó otra vecina.

Ante la inacción de la dueña, los vecinos exigen a las autoridades la intervención inmediata de la perrera municipal. Claman por que, después del periodo de observación de 14 días al que deben ser sometidos los canes, los perros sean retirados de la zona para garantizar la seguridad de los niños y las familias de Los Chacos.

 

 

