Flamengo Vs PSG: dónde ver el partidazo por la final de la Copa Intercontinental

Flamengo y PSG se miden este miércoles desde las 14:00 (hora de Brasilia) en la gran final de la Copa Intercontinental, en un choque que enfrentará a Sudamérica y Europa en el Estadio Ahmad bin Ali, en Catar. El duelo despierta una enorme expectativa entre los hinchas, que ya buscan dónde seguir en vivo este atractivo encuentro.

El conjunto brasileño va por su segundo título intercontinental, luego del histórico trofeo conquistado en 1981, mientras que el club francés intentará levantar por primera vez esta copa. Flamengo llega con plantel completo y sin bajas de consideración, lo que le permite afrontar la final con todas sus figuras disponibles.

Por su parte, el PSG presenta ausencias importantes. El marroquí Achraf Hakimi no será de la partida, al igual que el brasileño Marquinhos, ambos por lesión. Pese a ello, el equipo parisino cuenta con variantes de jerarquía para cubrir esas bajas y competir al máximo nivel en el duelo decisivo.

En cuanto a la transmisión, además de los cables autorizados, la plataforma FIFA+ ofrecerá el partido en vivo a través de su página web. La cobertura comenzará desde las 12:45, con la antesala del encuentro.

Para llegar a esta final, Flamengo superó primero al Cruz Azul por 2-1 y luego venció al Pyramids por 2-0. En cambio, el PSG accedió directamente al partido decisivo, de acuerdo con el formato del torneo.

