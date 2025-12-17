Duelo de continentes: Flamengo y PSG juegan hoy la final de la Copa Intercontinental

El PSG de Francia y el Flamengo disputarán este miércoles la final de la Copa Intercontinental 2025, en un duelo programado para las 14:00 (hora de Brasilia) en el Estadio Ahmad bin Ali. El encuentro enfrentará al actual campeón de la Champions League con uno de los clubes más poderosos de Sudamérica, en el partido decisivo del certamen.

El Flamengo llega a esta instancia tras una exigente ruta en la competición. El conjunto Rubro-Negro derrotó el sábado al Pirámides de Egipto en la semifinal y, tres días antes, superó al Cruz Azul de México. Con el plantel completo, el equipo dirigido por Filipe Luís afronta el que considera el partido más difícil de la temporada y buscará su segundo título intercontinental, tras el conseguido en 1981 frente al Liverpool.

Por su parte, el PSG jugará directamente la final debido al formato del torneo, que establece la participación del representante europeo únicamente en el duelo decisivo. El club parisino, vigente campeón de la Champions League, aspira a conquistar por primera vez este trofeo y llega con un balance reciente de tres victorias, un empate y una derrota.

El equipo francés no podrá contar con el lateral Hakimi, quien se recupera de una lesión y no viajó a Catar. Dembélé y Marquinhos son duda: el francés se recupera de una gripe grave, mientras que el brasileño sufrió una lesión en el aductor del muslo izquierdo. En Flamengo, el cuerpo técnico evalúa algunas variantes, especialmente en defensa y ataque, con Pedro regresando tras lesión y opciones abiertas entre Léo Ortiz y Danilo, además de la disputa ofensiva entre Plata, Bruno Henrique y Everton Cebolinha.

Posible alineación del PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes; Vitinha, João Neves y Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué y Barcola.

Posible alineación del Flamengo : Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira y Alex Sandro; Pulgar, Jorginho y Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) y Bruno Henrique.

