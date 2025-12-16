¡Duelo vibrante! Blooming y Bolívar rivalizan hoy por la primera semifinal de la Copa Bolivia

La Copa Bolivia entra en su recta final y Blooming será el encargado de levantar el telón de las semifinales este martes a las 15:00, cuando reciba a Bolívar en el estadio Real Santa Cruz. El compromiso llega en un momento complejo para el elenco local, que afrontará el encuentro con un margen mínimo de error y sin una de sus piezas clave que fue durante todo elaño como Martín Alaniz quien decidió rescindir contrato hace semanas atrás.

Las dificultades para el cuadro dirigido por Mauricio Soria pasan principalmente por la conformación del plantel. Varias ausencias obligaron al cuerpo técnico a reconfigurar el equipo, tanto por problemas físicos como por suspensiones acumuladas. Entre los jugadores que no estarán figuran Braulio Uraezaña, Santiago Etchebarne y Richet Gómez, además de Gabriel Valverde y César Menacho, estos últimos sancionados tras los incidentes ocurridos en Oruro.

A ese panorama se suman las bajas de Guido Vadalá y Franco Posse, quienes continúan en proceso de recuperación. Con un plantel limitado, Blooming apostará al orden y al compromiso colectivo para sostener la serie y llegar con opciones al partido de vuelta.

El equipo cruceño alcanzó esta instancia tras superar a Real Oruro en cuartos de final, una llave que dejó señales positivas y reforzó la confianza del grupo, pese a las dificultades que ahora enfrenta.

En la vereda opuesta estará un Bolívar que decidió encarar la Copa Bolivia con prioridad. El club paceño optó por no liberar a Carlos Lampe, Tonino Melgar y Ervin Vaca a la selección nacional, asegurando así la presencia de su base titular. Bajo la conducción de Flavio Robatto, el plantel llegó a Santa Cruz luego del clásico ante Oriente y solo lamenta las ausencias de Damián Batallini y Robson Matheus, ambos lesionados.

La serie se resolverá por diferencia de gol y tendrá su desenlace el jueves en el estadio Hernando Siles. En la otra llave semifinal, The Strongest y Nacional Potosí buscarán su lugar en la final del torneo.

