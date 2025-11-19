¡Imperdibles! Blooming-Real Oruro y Bolívar-Bulo Bulo, los duelos de hoy por la Copa Bolivia

Por los cuartos de final de ida de la Copa Bolivia, Santa Cruz y La Paz serán sede de duelos atractivos en la ronda final del torneo interserie.
El Torneo Interserie se acerca a su recta final y este miércoles continúa con partidos que prometen emoción. En Santa Cruz, Blooming recibirá a Real Oruro en el estadio Real Santa Cruz desde las 15:00. Blooming llega tras eliminar a Universitario de Vinto, mientras que Real Oruro, al haber terminado primero en su serie, espera directamente a los académicos en esta fase.
En La Paz, el estadio Hernando Siles será escenario del duelo entre Bolívar y San Antonio de Bulo Bulo desde las 19:00. Bolívar clasificó a esta ronda luego de quedar primero en su grupo, mientras que San Antonio dejó fuera a Always Ready en los octavos de final.
Con estos enfrentamientos, el fútbol boliviano vivirá una jornada emocionante que definirá qué equipos avanzarán a las semifinales de la Copa Bolivia.
