Nacional Potosí pone un pie en semis de la Copa Bolivia, tras golear 3-0 a GV San José

Nacional Potosí venció sin apuros a Gualberto Villarroel San José por 3-0, este martes, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en el partido de ida de esta llave de los cuartos de final de la Copa, colocando un paso hacia la siguiente fase.



La efectividad de la banda roja fue determinante para colocar los tres primeros puntos en el lado del representante de la Villa Imperial, haciéndose fuerte en condición de local y pasando la presión al rival por la diferencia de goles.



El primer gol fue convertido por Willian Álvarez, a los 29 minutos, con un disparo de derecha y alto, venciendo a Bruno Poveda y comenzando a colocar su bandera en este encuentro que abrió esta fase del torneo. Con este tanto, Álvarez sigue como goleador de este torneo, con un total de 14 conquistas.



El segundo gol llegó a los 47 minutos, con definición de zurda de Andrés Torrico, conectando un rebote que dio Poveda, tras un disparo de tiro libre que el guardameta desvió a un costado, pero ahí estaba el adversario.



La goleada fue cerrada a un minuto del final reglamentario, con un golpe de cabeza de Saúl Torres, cerca del ingreso al área grande, después de una jugada accidentada, con mucha marcación y juego brusco.



La revancha se jugará la siguiente semana en Oruro, donde un empate será suficiente para que Nacional Potosí avance a la semifinal, en la cual su oponente será el vencedor de la llave entre Bolívar y San Antonio.

Mira la programación en Red Uno Play