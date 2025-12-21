Bolívar toma ventaja en la final de la Copa Bolivia tras vencer a Nacional Potosí

Bolívar dio un paso importante hacia la conquista de la Copa Bolivia al derrotar 0-2 a Nacional Potosí este sábado en el estadio Víctor Agustín Ugarte. La victoria dejó al conjunto paceño muy cerca del título, ya que un empate o incluso una derrota por un gol de diferencia en el partido de revancha del lunes en el Hernando Siles le bastará para levantar el trofeo.

Para Nacional Potosí, la situación se complica. El equipo de la Villa Imperial necesita ganar por dos goles de ventaja para forzar los penales, mientras que un triunfo con mayor diferencia le otorgaría directamente el campeonato.

El dominio de Bolívar se hizo evidente desde los primeros minutos, con un juego colectivo sólido y con efectivos despliegues individuales. A pesar de quedarse con diez hombres tras la expulsión de Luis Paz a los 28 minutos, la Academia mantuvo el control y no sufrió alteraciones en su estructura.

El primer tanto llegó a los 18 minutos, cuando Dorny Romero controló un balón con el pecho y habilitó de primera a Antonio Melgar, quien definió con un remate bajo ante la estirada del arquero Pedro Galindo. Poco después, a los 35 minutos, Romero aprovechó su velocidad para superar a la defensa rival y concretar el segundo gol con un disparo preciso de derecha.

En el segundo tiempo, Nacional intentó reaccionar y buscó generar peligro por los costados, pero los contragolpes de Bolívar continuaron siendo efectivos para neutralizar los ataques locales. Daniel Cataño tuvo una oportunidad clara, pero el arquero Galindo logró evitar el tercero.

Los últimos minutos fueron intensos, con varias llegadas de Nacional y remates peligrosos de Willan Álvarez y Maximiliano Núñez, pero sin poder cambiar el marcador. Carlos Lampe se mostró seguro bajo los tres palos y permitió que Bolívar mantuviera la ventaja hasta el final.

Con esta victoria, la Academia se coloca en una posición cómoda para definir el título en casa y mantener su buen desempeño en la Copa Bolivia.

