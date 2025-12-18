TEMAS DE HOY:
Copa Bolivia: Blooming no viajó para jugar la semifinal de vuelta con Bolívar en La Paz

Por problemas extradeportivos el equipo cruceño no se trasladó a la sede de la semifinal de vuelta de la Copa Bolivia y se espera que la situación se solucione en las próximas horas.

Martin Suarez Vargas

18/12/2025 10:44

De izquierda a derecha, Richard Spenhay, Marc Enoumba y César Menacho jugadores de Blooming, en partido del fútbol boliviano. Foto: Internet.

Blooming no viajó a la ciudad de La Paz para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Bolivia frente a Bolívar, debido a problemas extra deportivos que mantienen en vilo al plantel cruceño y a su participación en un duelo de alta trascendencia.

Según se conoció, el equipo de Santa Cruz enfrenta inconvenientes salariales, con una deuda que alcanzaría aproximadamente dos meses de sueldos. La dirigencia trabaja contrarreloj para resolver la situación; sin embargo, también existen complicaciones logísticas, ya que los vuelos disponibles no cuentan con espacios suficientes.

La Academia corre el riesgo de perder la llave por inasistencia y de recibir sanciones por parte de la Federación Boliviana de Fútbol si no se presenta al encuentro programado para este miércoles desde las 20:00, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Pese al complejo panorama, Blooming había recuperado para este compromiso a Richet Gómez, Gabriel Valverde, Franco Posse y Matías Abisab, futbolistas que estaban contemplados para el duelo ante Bolívar.

