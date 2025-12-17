FIFA lanza entradas de 60 dólares para el Mundial 2026 tras críticas por precios

La FIFA anunció este martes en París que los aficionados de las selecciones clasificadas al Mundial de fútbol de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podrán acceder a una nueva categoría de entradas a 60 dólares por partido.

La decisión llega tras fuertes cuestionamientos de asociaciones de hinchas por el alto costo de los boletos.

Qué incluye la nueva categoría de entradas

La categoría Supporter Entry estará disponible para los 104 partidos del torneo, incluida la final. Según la FIFA, esta iniciativa busca priorizar a los hinchas que acompañan a sus selecciones nacionales durante todo el campeonato.

El anuncio se produjo luego de que la organización Football Supporters Europe (FSE) denunciara públicamente los “precios astronómicos” de las entradas. Según FSE, seguir a un mismo equipo desde el debut hasta la final podría costar al menos 6.900 dólares, casi cinco veces más que en el Mundial de Qatar 2022.

Hasta el momento, la FIFA informó que ya se recibieron 20 millones de solicitudes de entradas en la fase de venta por sorteo, que comenzó la semana pasada.

Críticas de hinchas y líderes políticos

Lejos de calmar los ánimos, FSE señaló que la medida parece una “táctica para apaciguar la reacción negativa global”. La organización advirtió que solo unos pocos cientos de aficionados por partido y por selección accederían a los boletos de 60 dólares, mientras que la mayoría deberá pagar valores mucho más altos que en torneos anteriores. También criticaron la falta de políticas específicas para personas con discapacidad y sus acompañantes.

En la misma línea se expresó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien reconoció la iniciativa, pero indicó que “no alcanza”. En un mensaje publicado en X, señaló que la FIFA debería hacer más esfuerzos para que el Mundial no pierda el vínculo con los verdaderos aficionados.

La FIFA aclaró que solicitará a las federaciones nacionales que asignen estas entradas a hinchas considerados fieles. Además, precisó que, en caso de eliminación anticipada de un equipo, los compradores de partidos eliminatorios no pagarán la tarifa administrativa por reembolsos.

El sorteo de entradas de la primera ronda de ventas se realizará el 13 de enero, de cara a un Mundial que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y que contará, por primera vez, con 48 selecciones.

