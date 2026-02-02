Reservas Internacionales de Bolivia suben a $us 4.041 millones al cierre de enero

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia alcanzaron los $us 4.041 millones al cierre de enero de este año, mientras que el nivel de divisas llegó a $us 493 millones, informó este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que este incremento se debe, a la valoración de los activos externos del país y subrayó que el nivel actual de reservas permite garantizar el pago de la deuda externa, la importación de combustibles y otras obligaciones financieras del Estado.

“Al cierre de enero hemos alcanzado un nivel de Reservas Internacionales de 4.041 millones de dólares. Al inicio del periodo se contaba con aproximadamente 3.000 millones, y una parte de este incremento responde a la valoración de los activos”, declaró Espinoza.

Las RIN están conformadas por activos líquidos externos, entre ellos oro, Derechos Especiales de Giro (DEG) y activos en divisas como monedas, depósitos y valores. Estos recursos respaldan los compromisos internacionales del país y reflejan su capacidad de pago frente a obligaciones externas.

Respecto a las divisas, el ministro destacó un crecimiento significativo, al pasar de $us 68 millones registrados el 8 de noviembre de 2025 a $us 493 millones que actualmente forman parte de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Este aumento nos da mayor tranquilidad de cara al futuro, porque garantiza el cumplimiento de pagos externos, la importación de combustibles y otras obligaciones del país”, remarcó.

Espinoza recordó además que, según datos difundidos por el presidente del BCB, David Espinoza, Bolivia cerró la gestión 2025 con $us 3.713 millones en Reservas Internacionales, consolidando una tendencia de recuperación en el nivel de activos externos del país.

Foto: José Gabriel Espinoza, ministro de economía (APG)

Mira la programación en Red Uno Play