Economía

BCB: Reservas Internacionales Netas de Bolivia suben a $us 2.881 millones al 31 de agosto

Hans Franco

02/09/2025 11:48

Foto: Reservas Internacionales Netas de Bolivia suben a $us 2.881 millones
La Paz

El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó este martes que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron los $us 2.881 millones al 31 de agosto de 2025, mostrando una recuperación sostenida respecto a los meses anteriores.

Del total, $us 2.651,8 millones corresponden a las reservas en oro, $us 170,7 millones a divisas en efectivo, y $us 58,7 millones a Derechos Especiales de Giro (DEG) y Tramo de Reservas.

“Al 31 de agosto de 2025, las RIN alcanzaron a $us 2.881 millones, superior en $us 905 millones respecto a finales de la gestión 2024”, destacó Rojas.

En junio de este año el BCB informó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país registraron un crecimiento de $us 830 millones durante el primer semestre de 2025, alcanzando un saldo total de $us 2.807 millones.

Mire el cuadro: 

