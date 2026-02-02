Corinthians conquistó la Supercopa de Brasil y frenó la racha de Flamengo

Corinthians se consagró campeón de la Supercopa de Brasil tras vencer este domingo a Flamengo por 2-0 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, interrumpiendo la racha triunfal del equipo carioca dirigida por Filipe Luis.

Es la primera vez que el club paulista levanta este trofeo desde 1991, cuando también derrotó a Flamengo en la final. Con esta victoria, Corinthians puso fin al exitoso ciclo del conjunto carioca, que el año pasado se coronó campeón del Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores y la Supercopa.

El partido comenzó con Flamengo dominando la posesión del balón, pero sin generar oportunidades claras de gol. Corinthians se mostró más efectivo en ataque y abrió el marcador a los 26 minutos gracias a Gabriel Paulista, mientras que el neerlandés Memphis Depay ejerció constante presión sobre la defensa rival.

La situación de Flamengo se complicó al inicio del segundo tiempo, cuando el árbitro expulsó al colombiano Jorge Carrascal tras la revisión del VAR. A pesar de la entrada del delantero Lucas Paquetá, fichaje récord del club brasileño, y los intentos de remontar, el equipo carioca no pudo vulnerar la defensa rival.

El gol definitivo llegó en el noveno minuto de adición, cuando Yuri Alberto selló la victoria para Corinthians. De esta manera, el club paulista se quedó con la Supercopa y marcó un contundente inicio de temporada.

