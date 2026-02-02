El clásico cruceño rindió homenaje a la memoria de Sebastián Vespa

El estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera no solo fue el escenario de una victoria futbolística este domingo; fue el epicentro de un conmovedor homenaje que trascendió la rivalidad deportiva. Antes del pitazo inicial del clásico entre Blooming y Oriente Petrolero, el fútbol boliviano se detuvo para recordar a Sebastián Vespa Montero, el joven de 21 años cuya vida fue truncada por la imprudencia vial.

Un homenaje que unió a los "eternos rivales"

El primer plantel de Blooming ingresó al campo de juego portando una fotografía de Sebastián, un gesto que fue acompañado por un respetuoso minuto de silencio que unió a ambas hinchadas. Sebastián, estudiante de Derecho en la UAGRM y fiel seguidor de la academia celeste, falleció el pasado martes tras ser atropellado por un micro de transporte público que invadió carril en la avenida Melchor Pinto.

La familia del joven compartió las imágenes del tributo con un mensaje cargado de sentimiento: "Qué lindo gesto Blooming-Oriente Petrolero. La victoria en nombre de mi hijo Sebastián Vespa Montero... Hoy debiste estar ahí gritando los goles del equipo de tus amores", expresaron a través de redes sociales.

La tragedia de Sebastián no ha quedado solo en el lamento. Su muerte ha movilizado a la ciudadanía en una campaña digital que busca un cambio estructural. Actualmente, se impulsa una propuesta de ley para endurecer las sanciones del Código Penal contra conductores que provoquen muertes en accidentes de tránsito, buscando que la "justicia vial" sea una realidad en Santa Cruz.

El clásico cruceño rinde homenaje a la memoria de Sebastián Vespa. FOTO/Enrique CANEDO @APGNoticiasBo

Triunfo celeste en la cancha

En lo estrictamente deportivo, Blooming logró un regreso triunfal al vencer a Oriente Petrolero por 2-0, en el partido de ida de los octavos de final del Torneo de Verano. Los goles fueron obra de Anthony Vásquez y Moisés Villarroel, quienes sellaron una ventaja importante para la academia en un encuentro que, para muchos, tuvo un significado más allá del marcador.

El fútbol cruceño alzó la voz por la vida, convirtiendo el clásico en un llamado de conciencia colectiva sobre la urgencia de mejorar la educación vial y el sistema de transporte público en la ciudad.

