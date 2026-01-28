Justicia para Sebastián: El clamor de una familia tras la muerte de un universitario en Santa Cruz

La imprudencia al volante ha truncado la vida de Sebastián Vespa, un joven universitario de 21 años que hoy es velado por sus seres queridos en el segundo anillo de la capital cruceña.

"Nosotros como familia pedimos justicia; hoy fue Sebastián, mañana puede ser cualquier muchacho", expresó con dolor su tía ante la posibilidad de que el responsable quede libre tras el fallo de la juez Juana Cadena.

En el salón velatorio, el sentimiento de impotencia crece entre amigos y familiares que recuerdan a la víctima como un ser humano ejemplar con todo un futuro por delante. Uno de los dolientes manifestó que su pérdida es irreparable, señalando que "esto es algo que nos conmueve y nos apena bastante", mientras exigía que el proceso legal no quede en la impunidad.

La tragedia ha encendido las críticas contra la gestión del transporte público y la presión laboral que ejercen los sindicatos sobre sus conductores. "Esto es culpa de todo el sistema porque los tienen a toda velocidad a los choferes; a Sebastián lo mataron y esto no es justo", sentenció uno de los allegados durante el último adiós.

Mira la programación en Red Uno Play