Niño de 3 años muere tras caer de un quinto piso en Sorata

Un trágico hecho se registró en el municipio de Sorata, donde un niño de 3 años y 10 meses perdió la vida tras caer desde el quinto piso de su vivienda.

De acuerdo con el informe policial, el menor se encontraba en su domicilio cuando, en un momento de descuido, se acercó a una zona sin barandas y cayó al vacío desde aproximadamente cinco pisos de altura.

El hecho ocurrió mientras los padres del niño se encontraban participando en un cierre de campaña política, lo que dejó al menor sin supervisión directa en ese momento.

Según las primeras investigaciones, el pequeño se encontraba jugando y, al no conocer bien el lugar, habría llegado a un sector del inmueble que no contaba con medidas de protección, lo que provocó la caída fatal.

Producto del impacto, el menor sufrió una fractura en la cabeza que le causó la muerte de manera inmediata.

El levantamiento legal del cadáver fue realizado por efectivos policiales y el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se llevará a cabo la autopsia médico legal antes de su entrega a la familia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras el caso genera consternación en la población.

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