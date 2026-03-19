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Policial

Persecución en Santa Cruz: Hijo de Luis Arce intentó huir antes de ser aprehendido

Tras evadir el primer allanamiento, el sospechoso fue perseguido e interceptado por la Policía.

Ximena Rodriguez

18/03/2026 21:08

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Marcelo Arce Mosqueira protagonizó esta tarde una fallida huida en Santa Cruz antes de ser interceptado y aprehendido por efectivos policiales. Tras no ser hallado en el primer allanamiento, el sospechoso intentó darse a la fuga en un vehículo, lo que desató una persecución que culminó a las 16:40.

El ministro de Gobierno, Marco A. Oviedo, confirmó que Arce Mosqueira buscaba evadir a la justicia tras el decomiso de $us 16.500 y bienes de YPFB en un departamento de Equipetrol. "Se encontró al sospechoso dentro de un vehículo en el cual se pretendía a dar a la fuga, luego fue interceptado por la Policía", detalló la autoridad.

Bajo cargos de legitimación de ganancias ilícitas y daño al Estado, el detenido fue trasladado a la DELCC del Plan Tres Mil bajo estricta vigilancia. Junto a él, otras cuatro personas implicadas fueron remitidas ante el fiscal Néstor Tórrez para su procesamiento inmediato.

Finalmente, el Ministerio de Gobierno ratificó que, tras el intento de evasión, Arce será remitido preventivamente al penal de Palmasola. El operativo marca un hito en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra activos estatales y fuertes sumas de dinero.

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