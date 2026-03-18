¿Cuál es el delito por el que fue aprehendido el hijo del expresidente Luis Arce?

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue aprehendido esta tarde en la zona de Equipetrol bajo la acusación de legitimación de ganancias ilícitas, tras detectarse indicios de responsabilidad en el manejo de activos. La captura se ejecutó en un operativo, dentro de un edificio donde el sindicado se mantenía oculto, cumpliendo así con la orden fiscal que busca evitar la obstaculización de la justicia.

El Ministerio Público de Santa Cruz fundamentó la medida señalando que la presencia de Arce es imprescindible para el avance de las investigaciones. Actualmente, se encuentra bajo custodia oficial para prestar sus declaraciones informativas, mientras se aseguran sus garantías constitucionales conforme al procedimiento legal vigente.

El documento fiscal, emitido este 18 de marzo de 2026, marca un hito en la investigación de oficio que involucra al entorno familiar del expresidente Luis Arce, padre del aprehendido. Con esta acción, las autoridades judiciales buscan esclarecer el origen de los fondos cuestionados y determinar su grado de participación en los hechos denunciados.

Orden de aprehensión.

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