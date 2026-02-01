TEMAS DE HOY:
Deportes

Blooming se impone 2-0 a Oriente en un clásico cruceño vibrante

El estadio Tahuichi fue testigo de un duelo lleno de emociones, goles y un altercado entre jugadores, en el cierre del enfrentamiento más esperado del fútbol cruceño.

Silvia Sanchez

01/02/2026 15:15

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El clásico cruceño no defraudó. Este domingo, Blooming se llevó la victoria por 2-0 sobre Oriente Petrolero en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en un partido que mantuvo a la hinchada cruceña al borde del asiento.

Los goles del triunfo llegaron gracias a Anthony Vásquez y Moisés Villarroel, que aseguraron los tres puntos para el cuadro celeste.

El encuentro no estuvo exento de tensión: en el segundo tiempo, dos jugadores protagonizaron un altercado físico, Gilbert Álvarez y Mauricio Cabral se agarraron a golpes en medio del campo, generando momentos de incertidumbre entre los aficionados y el cuerpo técnico.

A pesar del incidente, el partido continuó con intensidad, con ambos equipos mostrando su mejor fútbol ante un Tahuichi lleno y entregado, que celebró cada jugada y cada gol con pasión.

El triunfo de Blooming marca un hito importante en la Copa de Verano y deja al clásico cruceño lleno de emoción, orgullo y rivalidad.

