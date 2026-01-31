Polémica en el PSG: Luis Enrique mandó a estudiar a los periodistas

Luis Enrique sumó un nuevo episodio polémico en su relación con la prensa, esta vez en Francia, durante una conferencia posterior a un compromiso del Paris Saint-Germain. El técnico español interpeló directamente a los periodistas presentes con una pregunta que generó un incómodo silencio en la sala.

“¿Saben cuántos puntos tenemos ahora respecto al año pasado?”, lanzó el entrenador. Ante la falta de respuestas correctas, algunos comunicadores intentaron contestar, pero sus cifras fueron erróneas. De inmediato, Luis Enrique reaccionó con tono irónico y firme, primero en español y luego en francés.

“No habéis estudiado… no más, no más. Si no respondo, deben estudiar más, chicos”, expresó el DT, dejando en evidencia su molestia y marcando distancia con los periodistas, en una escena que rápidamente se viralizó.

El episodio se da en un contexto deportivo complejo para el PSG, que no logró clasificar de manera directa a la siguiente ronda de la Champions League. Sin embargo, el equipo parisino todavía mantiene opciones de avanzar a través de los playoffs.

En esa instancia decisiva, el PSG deberá medirse ante el Mónaco, un rival conocido del fútbol francés, con el que compite habitualmente a nivel local y que representa un nuevo desafío en el objetivo europeo del club.

