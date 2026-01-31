“Desgarrador”: Van Persie sufre al ver lesionarse a su hijo en la Europa League (Video)

Un momento de profunda tensión se vivió en Sevilla durante el duelo entre Feyenoord y Betis por la fase de liga de la Europa League. Shaqueel van Persie, delantero de 19 años, ingresó en el segundo tiempo y apenas diez minutos después tuvo que abandonar el campo tras una mala caída que comprometió su rodilla derecha.

La jugada se produjo luego de disputar un balón aéreo con Diego Llorente. El joven atacante apoyó de forma inestable la pierna y quedó tendido en el césped, con claros gestos de dolor. Tras la evaluación médica, fue retirado en camilla, entre lágrimas y bajo el aplauso del público local.

Desde el banco, Robin van Persie siguió la escena con evidente preocupación. El entrenador de Feyenoord y padre del futbolista no ocultó su pesar tras el partido: “Es desgarrador. Soy su técnico, pero también su padre. Los primeros síntomas no son buenos”, señaló, a la espera de estudios más profundos.

El club neerlandés informó que la lesión será analizada en los próximos días y que comunicará novedades cuando haya un diagnóstico oficial. Betis, por su parte, también expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación para el delantero.

Shaqueel van Persie nació en Londres en 2006 y completó su formación en distintos clubes vinculados a la carrera de su padre, antes de debutar profesionalmente con Feyenoord en noviembre pasado. Días antes del infortunio, había sido una de las figuras al marcar dos goles en el clásico ante Sparta Rotterdam por la Eredivisie.

Mira la programación en Red Uno Play