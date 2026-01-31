Fernando Nava ya es jugador de Always Ready. Luego de varias semanas marcadas por idas y vueltas en las negociaciones, este viernes el club alteño confirmó de manera oficial la incorporación del delantero cruceño a su plantel.

En un inicio, la operación parecía haberse detenido debido a un presunto interés de un club español, situación que generó incertidumbre sobre el futuro del futbolista. Sin embargo, las tratativas se reactivaron y finalmente Always Ready anunció su fichaje a través de sus redes sociales.

“Bienvenido Fernando Nava”, fue el mensaje publicado por la institución, acompañado por la imagen del jugador y su nombre, dando por cerrada la operación.

Con esta incorporación, Nava pasará a integrar una delantera de jerarquía en el equipo dirigido por Julio César Baldivieso, que ya cuenta con futbolistas de renombre como Juan Godoy, Enrique Triverio y Joel Amoroso, reforzando así el poder ofensivo del conjunto de El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play