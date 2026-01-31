TEMAS DE HOY:
Deportes

Fernando Nava fue oficializado como nuevo jugador de Always Ready

El delantero cruceño se convirtió oficialmente en refuerzo del club de El Alto, que sigue fortaleciendo su ataque para la temporada. 

Martin Suarez Vargas

31/01/2026 16:58

Fernando Nava, nuevo jugador de Always Ready. Foto: redes sociales.
Bolivia.

Fernando Nava ya es jugador de Always Ready. Luego de varias semanas marcadas por idas y vueltas en las negociaciones, este viernes el club alteño confirmó de manera oficial la incorporación del delantero cruceño a su plantel.

 

En un inicio, la operación parecía haberse detenido debido a un presunto interés de un club español, situación que generó incertidumbre sobre el futuro del futbolista. Sin embargo, las tratativas se reactivaron y finalmente Always Ready anunció su fichaje a través de sus redes sociales.

“Bienvenido Fernando Nava”, fue el mensaje publicado por la institución, acompañado por la imagen del jugador y su nombre, dando por cerrada la operación.

 

 

Con esta incorporación, Nava pasará a integrar una delantera de jerarquía en el equipo dirigido por Julio César Baldivieso, que ya cuenta con futbolistas de renombre como Juan Godoy, Enrique Triverio y Joel Amoroso, reforzando así el poder ofensivo del conjunto de El Alto.

