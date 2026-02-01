TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Así de impresionante fue el carro alegórico de Camila I en última precarnavalera

El público cruceño aguarda con entusiasmo los últimos momentos antes del despliegue real.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 21:04

Así de impresionante fue el carro alegórico de Camila I en la 'preca'. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El carro alegórico de Camila I no pasó desapercibido La estructura, decorada con motivos que resaltan la temática de la fiesta, se convirtió en el gran atractivo visual de esta última precarnavalera.

Se podía observar cómo los coordinadores del equipo de apoyo realizaban los últimos ajustes técnicos. La presencia de la reina simboliza el cierre de una etapa clave de preparación antes de la esperada noche del Corso Grande.

Sigue aquí la transmisión en vivo de la última precarnavalera: 

 

