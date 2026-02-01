Así de impresionante fue el carro alegórico de Camila I en última precarnavalera

El carro alegórico de Camila I no pasó desapercibido La estructura, decorada con motivos que resaltan la temática de la fiesta, se convirtió en el gran atractivo visual de esta última precarnavalera.

Se podía observar cómo los coordinadores del equipo de apoyo realizaban los últimos ajustes técnicos. La presencia de la reina simboliza el cierre de una etapa clave de preparación antes de la esperada noche del Corso Grande.

Sigue aquí la transmisión en vivo de la última precarnavalera:

Mira la programación en Red Uno Play