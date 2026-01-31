"Lo guardaré en el corazón": El emotivo mensaje de Camila I a su pueblo en la última ‘preca’

Desde lo alto de su imponente carro alegórico, la reina Camila I se dirigió a la multitud para expresar su profunda gratitud por el afecto brindado durante toda la jornada.

"Un abrazo carnavalero, un abrazo al alma, realmente esto es algo que nunca voy a olvidar y voy a guardar siempre en el corazón", manifestó la soberana visiblemente conmovida ante el aplauso de los asistentes.

Al ser consultada sobre los preparativos y la cercanía de su gran noche de coronación, la joven representante de la fiesta grande confesó que todavía está asimilando la magnitud del momento. "Todavía estoy procesando las emociones", admitió Camila I, dejando en evidencia el impacto sentimental que significa este paso previo a recibir oficialmente la corona cruceña.

