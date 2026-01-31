De Capibaras al Mundial: los útiles más originales que conquistan a los estudiantes en La Paz

A escasas horas del primer timbre, la calle Tumusla de La Paz, se ha convertido en el epicentro de un frenético movimiento comercial donde miles de padres buscan completar la lista de útiles. La masiva afluencia de compradores ha llenado por completo esta arteria vial, evidenciando una reactivación económica impulsada por la urgencia del retorno a las aulas.

La oferta de este año destaca por la creatividad, integrando personajes virales y eventos deportivos para captar la atención de los estudiantes.

Según explica una vendedora del sector: “Han llegado gomas con diseños de Capibaras, tajadores con motivo del Mundial; están con precio accesible, por unidad y al por mayor”.

Pese a la alta demanda, tanto familias como comerciantes coinciden en que los costos se mantienen estables y accesibles para el bolsillo ciudadano. Un padre de familia que recorría la zona resumió la jornada señalando que “hay de todo precio, sobre todo lo que importa es la calidad”, mientras los compradores alternan entre la adquisición por unidad y por media docena.

