Copacabana será la sede oficial para la inauguración de la gestión escolar 2026

Este lunes 2 de febrero, el país vivirá el inicio de la gestión escolar bajo un ambiente de alta expectativa y un notable movimiento comercial. La planificación oficial sugiere que el acto central se desarrollará en el municipio de Copacabana, marcando el ritmo del retorno a las aulas.

Se prevé que la inauguración cuente con la presencia del primer mandatario para encabezar la ceremonia frente a la comunidad educativa. Este despliegue logístico busca asegurar un comienzo ordenado tras semanas de preparación administrativa en los distintos distritos del país.

Por su parte, Beatriz García, ministra de Educación ratificó la solvencia del cronograma al afirmar: “Iniciamos las clases el 2 de febrero, todo está planificado, organizado, todos los actores están alineados”.

La autoridad subrayó que, bajo este esquema de coordinación, lo más probable es que la apertura oficial se consolide en la región lacustre de Copacabana.

