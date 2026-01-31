Subnacionales 2026: 5 de febrero vence el plazo para sustituir candidatos que fueron inhabilitados

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz ha fijado el próximo 5 de febrero como la fecha límite para que las organizaciones políticas realicen la sustitución de candidaturas por renuncia.

Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, enfatizó: “El día jueves 5 de febrero culmina el periodo de sustitución de candidaturas por causa de renuncia por las organizaciones políticas, deben presentarlas ante los tribunales electorales departamentales”.

Este proceso surge tras la reciente depuración realizada por el Tribunal Supremo Electoral, la cual determinó el futuro inmediato de cientos de aspirantes en la región. Según detalló Monasterio, en el caso de Santa Cruz fueron habilitados 342 candidatos e inhabilitados 57, resolviéndose un total de 399 recursos de apelación.

La agenda electoral continuará su curso con la difusión de las nóminas actualizadas que incluyan los relevos solicitados por las alianzas partidarias.

“El día domingo 15 de febrero se publica la lista de las candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia de las organizaciones políticas y las alianzas”, señaló la autoridad electoral.

Finalmente, el organismo se prepara para la fase de impugnaciones finales que cerrará definitivamente el paso a las urnas el próximo mes. Mientras se gestionan 15 demandas de inhabilitación en curso, Monasterio recordó que el sábado 7 de marzo culmina formalmente el periodo de presentación de dichas demandas.

Mira la programación en Red Uno Play