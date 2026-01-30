Limber Mamani propone un salto tecnológico para el sector agrícola y urbano de Viacha

La visión de un nuevo municipio para Viacha comenzó a gestarse lejos de sus fronteras. Limber Mamani, candidato a la silla municipal, relata que su aspiración política nació tras una experiencia en el extranjero que cambió su perspectiva sobre el desarrollo local.

Al observar la infraestructura y el orden de ciudades modernas en Brasil, el jurista decidió retornar a su tierra natal con la firme convicción de proyectar un cambio profundo en la estructura de su ciudad.

Mamani, de 35 años y formado en las aulas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), representa a una generación que busca fusionar la preparación académica con la innovación.

"El propósito de ser alcalde nació cuando tuve la oportunidad de ver una ciudad moderna fuera del país; volví para soñar y trabajar en modernizar Viacha", explicó el candidato al recordar el origen de su propuesta electoral.

Su programa de gobierno no solo contempla la modernización estética, sino que aborda necesidades estructurales del municipio a través de cuatro pilares fundamentales:

Seguridad Ciudadana: Ampliación de estrategias para proteger a la familia viacheña.

Salud: Fortalecimiento del sistema sanitario y mejoramiento de las condiciones para los profesionales del área.

Educación: Impulso a la formación académica de niños y jóvenes.

Desarrollo Productivo: Un enfoque especial en la agricultura para integrar el área urbana con la rural.

Dada la naturaleza dual de Viacha, Mamani ha puesto especial énfasis en el sector rural. El candidato adelantó que, en su momento, presentará un plan detallado para el mejoramiento de semillas, buscando que la tecnología y la asistencia técnica lleguen directamente al productor.

"Viacha abarca tanto el área rural como la urbana, y nuestro compromiso es plasmar un mejoramiento real en el tema de semillas para nuestros agricultores", afirmó Mamani.

