Gary Añez dará a conocer el lunes quién reemplazará a Laura Rojas

Áñez perfila a su hermana como una opción de "jerarquía excepcional" para la política local.

Ximena Rodriguez

29/01/2026 21:02

Escuchar esta nota

La salida de Laura Rojas de la carrera electoral ha activado de inmediato los mecanismos orgánicos de la Alianza para definir su sucesión, según Gary Áñez, candidato a la Alcaldía cruceña. Añez confirmó que la excandidata formalizó su renuncia vía redes sociales y ante el Tribunal Electoral, permitiendo de esta forma, enfocarse plenamente en su defensa frente a la carga procesal del Ministerio Público.

 

 

Respecto al relevo, el candidato aseguró que no han detenido la campaña y que el nombre del reemplazo se anunciará entre el fin de semana y el próximo lunes.

 

“Estamos buscando un perfil que tenga llegada hacia la gente, que goce del respeto y admiración de las personas”, señaló Áñez sobre las características que debe reunir la nueva figura de su plancha.

 

En el análisis de nombres, el líder político no descartó figuras cercanas para mantener la competitividad de su estructura en Santa Cruz. Sobre la posibilidad de integrar a su propia hermana, Áñez destacó: “Ella es una mujer que sumaría a Santa Cruz y le daría una jerarquía excepcional a la política cruceña”.

 

 

