Santa Cruz: buscan a Lester García, padece esquizofrenia y lleva nueve días desaparecido

La familia de Lester Joel García Cáceres, de 52 años, se encuentra desesperada tras nueve días de su desaparición. El hombre salió de su domicilio ubicado en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, el pasado 20 de enero, alrededor de las 4 a 5 de la tarde, y hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero.

Hasta las instalaciones de la Red Uno llegó su madre, Blanca María Cáceres, quien relató con preocupación los detalles de la desaparición.

"No sabemos hacia dónde se dirigió ni dónde puede estar. Lo hemos buscado mucho, pero hasta ahora no hemos tenido éxito", dijo.

Cáceres explicó que su hijo padece de esquizofrenia, lo que incrementa la preocupación de la familia. "Nos preocupa mucho que no ha tomado su medicación", añadió.

El día de su desaparición, Lester Joel llevaba puesta una polera roja, pantalón gris y botines color café. Su madre hace un llamado a la solidaridad de la población: "Si alguna persona de buen corazón le ha dado cobijo, que por favor nos lo informe rápidamente y lo cuiden".

La familia habilitó los números de contacto 678 40 385 para recibir cualquier información que ayude a localizarlo.

