Santa Cruz e Iquique acuerdan potenciar turismo y comercio bilateral

Una importante reunión entre la Cámara Hotelera de Santa Cruz y representantes de Iquique, Chile, busca fortalecer los lazos turísticos y comerciales entre ambos destinos.

Jorge Vaca, presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, destacó la relevancia del encuentro.

“Estamos muy contentos y felices de recibir a la delegación de los hermanos de Iquique. Este esfuerzo, impulsado por todo el sector turístico cruceño, tiene como objetivo mostrar las bondades de Santa Cruz, esa cara verde del país que no mucha gente conoce. Bolivia no solo es altiplano, también tenemos destinos que merecen ser visitados”, afirmó.

Durante la reunión, se abordaron estrategias para incrementar el flujo turístico y promover el intercambio comercial.

La delegación chilena presentó las ventajas de la Zona Franca de Iquique, que alberga más de 2.100 empresas y actúa como centro de distribución de cargas hacia Sudamérica.

Según representantes de la Zona Franca, Santa Cruz representa casi el 50% de las ventas del sistema franco, lo que evidencia el potencial del comercio bilateral.

“Lo que buscamos aquí es seguir potenciando y promoviendo este intercambio comercial y turístico, en beneficio de ambos países y, especialmente, del desarrollo de Santa Cruz”, agregó Vaca.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar trabajando en conjunto para fortalecer las rutas comerciales y turísticas, consolidando a Santa Cruz como un destino atractivo y competitivo en la región.

