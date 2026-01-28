Lluvias y granizadas afectan a 2.500 familias y 1.500 hectáreas en Cochabamba

La Gobernación de Cochabamba informó que las lluvias intensas y granizadas registradas en las últimas semanas dejaron daños en la región andina y en los valles, con 2.500 familias afectadas y alrededor de 1.500 hectáreas de cultivos.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Óscar Zelada, explicó que estos eventos están relacionados con los efectos del cambio climático, debido a que se presentan lluvias muy intensas en cortos periodos de tiempo, fenómeno que calificó como “núcleos de lluvia”.

“Son periodos de lluvia muy cortos. Es la combinación de calor y humedad que genera un bolsón de agua en un sector específico. Eso causa lluvias muy intensas en poco tiempo y es lo que genera anegamientos e inundaciones en las calles”, señaló.

Zelada explicó que en Cochabamba normalmente se espera un máximo de 30 milímetros de precipitación, pero en recientes eventos se alcanzaron 85 milímetros en menos de una hora, lo que provocó desbordes, inundaciones y daños en infraestructura y cultivos.

Comentó que el municipio de Sipe Sipe se reportó riadas que afectaron a dos comunidades y más de 18 hectáreas agrícolas y posteriormente hubo una granizada que alcanzó incluso hasta Vinto con impactos adicionales en productores.

De acuerdo con el reporte departamental, 86 comunidades se vieron afectadas en total en esta época de lluvias.

El secretario indicó que la Gobernación realiza un trabajo de valoración junto a las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) municipales, y que de momento el Senamhi no emitió alertas extremas, aunque sí se notificó crecidas en algunos ríos del trópico.

El fin de semana también se reportaron granizadas en Santiváñez y Sacaba, y los daños continúan en evaluación, puntualizó.

Zelada advirtió que este tipo de eventos podrían repetirse durante la temporada debido a la variabilidad climática y señaló la importancia de trabajar en la sostenibilidad del manejo de cuencas para reducir riesgos futuros.





