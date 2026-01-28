Desastre en Sipe Sipe: Granizada fulminante destruye el 100% de los cultivos en Viloma

Una intensa y devastadora granizada azotó la zona de Viloma, en el municipio de Sipe Sipe, departamento de Cochabamba, dejando a su paso un panorama desolador para el sector productivo. En apenas 20 minutos, el fenómeno climático ocurrido cerca de las 20:00 horas destruyó los sembradíos de cinco comunidades, afectando de manera irreversible el sustento de aproximadamente 300 familias.

Pérdida total y desesperación en el agro

Los testimonios de los comunarios coinciden en la magnitud del daño: la producción de cebolla, maíz, papa, tomate, repollo, pimentón y hortalizas se ha perdido casi en su totalidad. Incluso el sector floricultor sufrió el embate del clima, quedando los cultivos de gladiolos inservibles para la venta.

"El granizo era de gran tamaño. De servir puede servir para consumo propio, pero ya no para vender; los revendedores ya no nos compran así. Todo está arruinado", lamentó uno de los productores afectados, señalando que la inversión en semillas, combustible y mano de obra se ha perdido por completo.

Sipe Sipe en estado de desastre

Ante la gravedad de la situación, el alcalde de Sipe Sipe, Felix Galarza, informó que la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) se encuentra en la etapa final de cuantificación de daños. La autoridad anunció que este miércoles se reunirá con el Concejo Municipal para analizar y promulgar una Ley de Zona de Desastre.

"Estamos recabando la documentación de todas las comunidades. Mañana mismo elevaremos los informes al Concejo para que declaren el estado de emergencia. Esto me permitirá disponer de recursos de manera inmediata para la compra de insumos, semillas y fertilizantes", explicó Galarza.

Los dirigentes de la zona de Viloma Cala Cala advirtieron que este desastre natural podría repercutir directamente en la canasta básica de Cochabamba. Al ser una de las principales zonas proveedoras de verduras y hortalizas, temen que el golpe a la producción provoque un incremento de precios y escasez en los mercados urbanos.

"Nosotros llevamos nuestros productos a Cochabamba. Si no producimos, los precios van a subir. Necesitamos apoyo con herramientas y semillas para intentar recuperar el capital perdido", expresó Bladimir, dirigente del sector, quien recordó que el alto costo de los insumos y el combustible agrava aún más su situación económica.

Mira la programación en Red Uno Play