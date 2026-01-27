¡Maestro del trompo! Vendedor se vuelve viral en Cochabamba y conquista incluso a la Policía

En pleno centro de Cochabamba, un adulto mayor que vende trompos ha captado la atención de vecinos y turistas por su habilidad única para hacer girar los trompos de manera espectacular.

El hecho se volvió viral después de que dos policías, que circulaban por la zona, no pudieron resistirse a probar su destreza: además de comprar trompos, intentaron hacerlos bailar con resultados cómicos y sorprendentes.

El trompo, juguete tradicional de madera o plástico con forma cónica y punta metálica, es un símbolo de destreza y competencia en Latinoamérica. Los jugadores compiten por hacer bailar el trompo el mayor tiempo posible o realizar trucos, a veces sacando trompos rivales de un círculo.

Usuarios en redes sociales señalaron que el vendedor se ubica en la intersección de Ladislao Cabrera y San Martín, e hicieron un llamado a la solidaridad para que la comunidad apoye comprando estos clásicos juguetes y preservando la tradición local.

