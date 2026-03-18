TED La Paz inicia distribución de 5.995 maletas electorales

Desde el centro de logística del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz se inició este miércoles la distribución de 5.995 maletas electorales que serán enviadas a 1.327 recintos y asientos municipales, bajo custodia de efectivos policiales y militares.

El vocal Antonio Condori explicó que las primeras rutas priorizan municipios de difícil acceso como Santa Rosa y Puerto Araona, donde incluso se recurrirá al transporte aéreo para garantizar la llegada oportuna del material.

“Tenemos la misión de distribuir el material electoral. Inicialmente con estas maletas cuyo contenido es de 43 ítems entre papeletas, actas, listas, índice de habilitados, certificados de sufragio y útiles electorales”, detalló la autoridad.

Cada maleta cuenta con un precinto de seguridad que no puede ser manipulado durante el traslado.

“Este precinto no puede ser abierto por custodios ni responsables de ruta. Solo los jurados de mesa pueden abrirlo al momento de la entrega formal, verificando el contenido y suscribiendo un acta”, precisó.

Condori advirtió que cualquier alteración implicaría una vulneración a la cadena de custodia.

La jornada comenzó con la denominada ruta A, que partió desde el centro logístico hacia el Aeropuerto Internacional de El Alto, desde donde una comisión abordará un vuelo con destino a Cobija, en el departamento de Pando. Se prevé que el arribo se realice alrededor de las 09:00 para que luego se trasladen a comunidades pertenecientes al departamento de La Paz.

La autoridad aseguró que el operativo continuará de forma escalonada hasta completar la distribución total del material electoral en todo el departamento.

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