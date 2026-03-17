Agreden a militantes de Súmate en Cochabamba

Militantes de la alianza Súmate fueron agredidos el fin de semana en la zona sur de Cochabamba, en un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que ocurrió a pocos días de las elecciones subnacionales.

En las imágenes se observa a varias personas enfrentándose en plena vía pública, en medio de empujones y agresiones físicas entre hombres y mujeres, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el sector.

Según versiones preliminares, simpatizantes de Súmate habrían sido atacados por un grupo de personas mientras realizaban actividades en la zona. La pelea se tornó campal y obligó la intervención de algunos presentes que intentaron separar a los involucrados.

Uno de los participantes fue identificado como Rudy Arancibia, jefe del Departamento de Eventos Públicos de la Alcaldía de Cochabamba, quien indicó que el grupo fue agredido cuando ingresaba al sector para realizar actividades de venta.

El hecho se registró en la zona sur de la ciudad y generó preocupación entre vecinos, debido al clima de tensión que se vive en medio del periodo previo a las elecciones.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre personas detenidas, mientras se espera que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento.

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