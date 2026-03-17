TEMAS DE HOY:
Captura de Sebastián Marset Intento de infanticidio El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Agreden a militantes de Súmate en Cochabamba

Momentos de tensión se registraron en la zona sur de Cochabamba, donde una caravana política fue atacada por un grupo de personas.

Yandy Fernandez

17/03/2026 20:03

FOTO: RED UNO
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Militantes de la alianza Súmate fueron agredidos el fin de semana en la zona sur de Cochabamba, en un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que ocurrió a pocos días de las elecciones subnacionales.

En las imágenes se observa a varias personas enfrentándose en plena vía pública, en medio de empujones y agresiones físicas entre hombres y mujeres, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el sector.

Según versiones preliminares, simpatizantes de Súmate habrían sido atacados por un grupo de personas mientras realizaban actividades en la zona. La pelea se tornó campal y obligó la intervención de algunos presentes que intentaron separar a los involucrados.

Uno de los participantes fue identificado como Rudy Arancibia, jefe del Departamento de Eventos Públicos de la Alcaldía de Cochabamba, quien indicó que el grupo fue agredido cuando ingresaba al sector para realizar actividades de venta.

El hecho se registró en la zona sur de la ciudad y generó preocupación entre vecinos, debido al clima de tensión que se vive en medio del periodo previo a las elecciones.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre personas detenidas, mientras se espera que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD