Deuda municipal deja sin servicios básicos al mercado Nuevo La Ramada

El nuevo mercado La Ramada volvió a quedar sin energía eléctrica la tarde de este martes, luego de que personal de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) llegara al lugar para ejecutar el corte del suministro debido a una deuda acumulada. La situación generó tensión con los comerciantes, quienes se movilizaron para impedir la suspensión total del servicio.

Según el reporte desde el lugar, al menos tres bloques del mercado ya se encuentran sin luz, mientras que la instructiva sería cortar el servicio en todo el complejo. La medida afecta directamente a cientos de vendedores que dependen del funcionamiento diario de sus puestos.

Durante el operativo, funcionarios de CRE denunciaron incluso situaciones de riesgo. “Estamos en media tensión, es peligroso. Se puede matar la señora manipulando el equipo”, advirtió uno de los técnicos, al referirse a la reacción de algunas personas que intentaban evitar el corte.

Los gremiales expresaron su molestia y desesperación ante la falta de soluciones por parte de las autoridades municipales. Aseguran que, pese a haber cumplido con sus pagos, son ellos quienes terminan perjudicados.

“Lamentablemente no vamos a permitir que nos corten la luz. Estamos dos meses sin agua y ahora quieren dejarnos sin energía. Nosotros hemos pagado nuestro aporte gremial al municipio”, reclamó una comerciante.

Los vendedores señalan que existe una falta de coordinación y responsabilidad entre autoridades. “Se tiran la pelota entre el secretario y el director de mercados. Nos dicen que ya van a pagar, pero no cumplen”, agregó.

De acuerdo con la información exhibida en el lugar, la deuda por el servicio de electricidad asciende a 377.884 bolivianos y corresponde a aproximadamente siete meses impagos por parte del Gobierno Autónomo Municipal.

A esta situación se suma la falta de agua potable, servicio que también estaría suspendido desde hace al menos dos meses, agravando las condiciones de trabajo en el mercado.

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