Capturan a “El Terror de La Ramada” tras múltiples robos en mercados de Santa Cruz

La Policía Boliviana, en el marco del Plan Mercado Seguro, logró la captura de Yuri Rojas, apodado “El Terror de La Ramada”, quien realizaba robos a transeúntes en mercados y zonas concurridas de la capital cruceña mediante el conocido modus operandi de los descuidistas.

“Este sujeto se acercaba a las víctimas mientras realizaban compras, las distraía y sustraía mochilas, billeteras o celulares, pasando los objetos a cómplices para evadir ser detectado”, explicó el Comandante Departamental de la Policía, David Gomez.

La detención se produjo este viernes en la zona del mercado La Ramada, tras labores de investigación y ciberpatrullaje que permitieron identificar al delincuente gracias a un video viralizado en redes sociales.

“Tras los operativos, pudimos arrestar a Yuri Rojas, quien cuenta con seis antecedentes por robo agravado, robo y hurto. Se trata de un delincuente reincidente que afectaba permanentemente a los comerciantes y transeúntes del mercado La Ramada”, agregó Villazón.

El jefe policial hizo un llamado a la ciudadanía: “Si alguien ha sido víctima de este sujeto, debe apersonarse a la FELCC para realizar la denuncia correspondiente. Es importante que la población coopere para que estos hechos no queden impunes”.

Detalló que “el modus operandi de los descuidistas consiste en distraer a la víctima y sustraer sus pertenencias mientras están desprevenidos. Este arresto demuestra que nuestras acciones de prevención y patrullaje están dando resultados”.

