El robo de motocicletas en Santa Cruz de la Sierra ha registrado un incremento en los últimos días, según informó la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove). La institución policial alertó que muchos de estos hechos ocurren por descuidos de los propietarios y recomendó reforzar las medidas de seguridad para evitar ser víctima de este delito.

El director de Diprove, coronel Vanderley Flores, explicó que en varios casos los dueños dejan sus motocicletas estacionadas sin las medidas mínimas de protección.

“Hay un cierto descuido del propietario de las motocicletas que las dejan ahí, muchas veces trabadas o echadas llave y muchas veces con la llave de contacto en la chapa de la misma motocicleta”, señaló.

Uno de los casos recientes ocurrió en la calle Honduras, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que dos personas llegan a bordo de otra motocicleta. Uno de ellos desciende y, en menos de dos minutos, logra encender el vehículo y huye con dirección al segundo anillo.

“El tipo que se la lleva a mi moto, como puedo ver en las imágenes, tiene una camisa azul, parece jean y tiene chinela. Él es el sujeto que baja y se la lleva a mi moto”, relató el propietario afectado.

¿Qué hacen con las motos robadas?

Desde Diprove se manejan varias hipótesis sobre el destino de los vehículos sustraídos.

“Las motocicletas también son vendidas de manera inmediata. En algunos casos, si requieren repuestos, también las desmantelan o las charquean, como comúnmente se llama, y se deshacen de la motocicleta”, explicó Flores.

Pese al incremento de casos, la autoridad destacó que entre el 60% y 70% de los robos denunciados han sido esclarecidos, principalmente gracias a la denuncia oportuna de las víctimas.

“Tenemos un 60-70% ya esclarecidos. Hay un porcentaje mínimo, pero estamos realizando análisis de la información que obtenemos en las diferentes zonas”, añadió.

Recomendaciones para evitar robos

Diprove enfatiza que la prevención es clave y recomienda el uso de dispositivos electrónicos y mecanismos físicos de seguridad.

“Hay mecanismos electrónicos, hay mecanismos mecánicos incluso, hay trabas volantes, bloqueadores electrónicos, GPS, candados para las motocicletas que van en el disco del freno y otro tipo de cadenas que van a impedir que esta motocicleta sea sustraída”, detalló Flores.

Un dato que resalta la efectividad de la tecnología es que, según la autoridad, el 95% de las motocicletas que contaban con GPS fueron recuperadas.

