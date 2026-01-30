“Papi, voy a dar un examen”: el último adiós del joven antes de morir atropellado

Lo que debía ser una tarde rutinaria de estudios se transformó en la peor pesadilla para una familia cruceña. Durante la audiencia del caso, José Antonio Vespa, padre de Sebastián Vespa Montero, estudiante de Derecho que perdió la vida tras ser atropellado, compartió un testimonio que dejó en silencio la sala: la última frase que escuchó de su hijo.

“A las 3 de la tarde mi hijo se despidió de mí. Me dijo: ‘Papi, voy a ir a dar un examen’... Pasaron solo cinco minutos y recibí la noticia del accidente”, relató el progenitor con la voz quebrada por el dolor.

El relato refleja la fragilidad de la vida; en apenas 300 segundos, la esperanza de un futuro profesional se apagó en el asfalto. El padre recordó con angustia el momento en que llegó al lugar del hecho: “Yo no lo podía creer... no quería levantar la sábana”.

En un pedido de justicia de rodillas, sosteniendo un cuadro con la fotografía del joven, el hombre no pudo contener la impotencia y se arrodilló ante las autoridades judiciales. En un acto desesperado, suplicó que el responsable reciba la pena máxima.

“Él era un ángel, un buen hijo, no se metía con nadie. ¡Justicia, se lo imploro por el amor de Dios!”, gritó, mientras familiares intentaban consolarlo en medio de un ataque de llanto.

Actualmente, se desarrolla la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado 15° de Instrucción Capital, en Los Lotes, zona sur de Santa Cruz, donde Hugo Fernando J. M., de 52 años, conductor del micro, fue trasladado bajo una fuerte custodia policial.

Familiares y amigos exigen justicia para Sebastián y piden que el chofer reincidente reciba la pena máxima.

