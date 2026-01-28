Chofer de micro que atropelló y mató a Sebastián era reincidente, informa Tránsito

Un hecho de tránsito con desenlace fatal se registró en la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo de la ciudad, donde Sebastián Vespa Montero, un peatón de 21 años perdió la vida tras ser atropellado por un microbús de servicio público.

El director de Tránsito, Enrique Arequipa, informó que el caso fue tipificado inicialmente como atropello a peatón seguido de muerte. La víctima se encontraba cruzando por el sector cuando fue impactada por el motorizado.

Según el reporte preliminar, imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos señalan que el microbús, perteneciente a la línea 64, realizó un rebase a otro vehículo de transporte público invadiendo el carril contrario, maniobra que derivó en el atropello. De acuerdo con Tránsito, el peatón se encontraba en un punto donde, al no observar vehículos en sentido contrario, asumía estar en un área segura para cruzar.

“El motorizado invade carril en sentido contrario para rebasar y llega a impactar de manera directa al peatón, quien fallece casi de forma inmediata”, explicó Arequipa.

El conductor fue identificado como Hugo Fernando, de 52 años, quien portaba una licencia categoría C al momento del hecho. La autoridad policial confirmó que el chofer fue aprehendido, puesto a disposición del Ministerio Público y que el vehículo fue secuestrado como parte de la investigación.

Asimismo, Arequipa reveló que el conductor es reincidente por un hecho similar, antecedente que será tomado en cuenta dentro del proceso investigativo.

La prueba de alcoholemia practicada al chofer dio resultado negativo, según el informe oficial.

Desde Tránsito se indicó que se aguarda una nueva tipificación por parte de la Fiscalía, lo que permitirá avanzar con las actuaciones investigativas correspondientes y definir la situación jurídica del conductor.

