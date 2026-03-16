EN VIVO | Comenzó el debate por las alcaldías 2026: candidatos presentan sus planes de gobierno

El reloj marca la hora decisiva para la democracia local. Tal como estaba previsto en el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acaba de iniciar la transmisión oficial de los Debates Alcaldía 2026. A través de la señal de Red Uno, el país entero se conecta para escuchar las propuestas, los planes de gobierno y los careos entre quienes aspiran a dirigir los destinos de las ciudades más importantes de Bolivia.

Cobertura total: La Paz y Santa Cruz en el centro de la escena

Con un despliegue técnico sin precedentes, Red Uno transmite esta noche los debates de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, donde la cantidad de candidatos y la complejidad de las problemáticas urbanas prometen una jornada de alta intensidad política. De igual manera, se mantiene la cobertura sobre lo que acontece en el eje de Cochabamba.

Bajo la metodología establecida por el TSE, los candidatos ya se encuentran en sus respectivos atriles. El formato garantiza:

Igualdad de condiciones: Tiempos estrictamente cronometrados para cada intervención.

Interpelación ciudadana: Rondas de preguntas directas y respuestas enfocadas en soluciones municipales.

Debate de ideas: Prohibición de ataques personales para fomentar un voto informado.

Conéctese ahora mismo

No pierda detalle de lo que dicen sus futuros representantes. Usted puede seguir la transmisión en tiempo real a través de los siguientes canales:

Televisión: Señal nacional de Red Uno de Bolivia. Web: Ingrese a reduno.com.bo para ver el streaming en alta definición. Redes Sociales: Siga el minuto a minuto y participe con sus comentarios en nuestras cuentas oficiales de Facebook, TikTok y YouTube (@REDUNOTV).

Es el momento de que la ciudadanía evalúe quién tiene la mejor visión para su municipio. La deliberación pública ha comenzado y la decisión final está en sus manos este próximo domingo.

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